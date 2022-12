Atalanta in campo a Nizza per un altro test europeo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Bergamo. C’è un dato in comune tra, che si sfideranno venerdì 16 dicembre alle 20 all’Allianz Riviere di(36mila posti, 500 a disposizione degli ospiti), in amichevole. Entrambe hanno perso 2-1 col Paris Saint Germain, il 12 agosto di due anni fa nella fase finale della Champions, la Dea, rimontata dopo il gol di Pasalic dalle reti di Marquinos e Choupo-Mouting, ma soprattutto dall’ingresso decisivo di Mbappe nell’ultima mezz’ora. Non c’era ancora Messi, ma Icardi e comunque anche Neymar era tra le stelle di quel Psg. Per battere il, invece, il 1° ottobre scorso ci sono voluti i gol di Messi, il pareggio di Laborde per i rossoneri e la rete del solito Mbappe. Tra l’, dopo quel ko, ilnon ha più perso nella Ligue1 dove figura al nono posto. Nella ...

Fiorentina.it

(16giornata: Spezia -) ZAPPACOSTA (stiramento al retto femorale, rientro previsto ... Fortunatamente, il bomber blucerchiato non dovrà operarsi ed è già al lavoro per tornare in......Rui Patricio ha preso parte al Mondiale in Qatar ma non ha disputato nemmeno un minuto ine ... molte squadre si sono interessate al portiere di proprietà dell'(Lazio e Juventus su tutte). Atalanta in campo, Boga in vetrina: prestito complicato. Attenzione al Leicester Domenica l’Under 18 è attesa dalla trasferta sul campo del Parma (ore 14.30) Ultimo weekend di partite per il settore giovanile dell’Atalanta prima della sosta natalizia. Domenica l’Under 18 è attesa ...Nerazzurri in partenza per Nizza dove stasera (ore 20) sfideranno in amichevole i rossoneri Venerdì in campo per l’Atalanta. Questa sera, infatti, è in programma la seconda amichevole internazionale p ...