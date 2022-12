Superlega | Gravina | “Uefa e Figc in linea di pensiero”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Sono molto soddisfatto del parere dell’avvocato generale della Corte UE perché è perfettamente incon quanto sostenuto dalla nostra Federazione e dallasin dall’annuncio della cosiddetta”. Si è espresso così Gabriele, presidente della Federcalcio su una nota ufficiale. “Il sistema sportivo, sia europeo che mondiale, non può prescindere dal riconoscimento delle organizzazioni internazionalie Fifa ed è in questo quadro che vengono promossi la democrazia interna, il modello organizzativo piramidale e il merito sportivo. Confidando nella stessa impostazione anche nella sentenza della Corte, ritengo che tutte le componenti della famiglia del calcio europeo e mondiale sia uniscano per superare le difficoltà contingenti e per sviluppare il calcio a tutti i livelli”. ...

