Sirigu ha parlato con De Laurentiis | con Demme alla Salernitana

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Diegoe Salvatorepossono andare, entrambi vogliono giocare di più e chiedono la cessione al Napoli. Il Napoli durante il mercato di gennaio dovrà valutare attentamente la posizione di questi due giocatori. Diegoè da tempo che non trova grande spazio con Spalletti. L’infortunio di inizio stagione gli ha tolto ulteriore spazio, ma anche in quella precedente aveva trovato pochi minuti sotto la guida del tecnico di Certaldo. Il tedesco chiede maggiore spazio e minuti, la stessa cosa che fa anche il portiere, che si sente ancora protagonista ma che fino ad ora non ha mai giocato, complice anche i tanti infortuni. Infortuni, quelli di, che mettono inrme pure il Napoli, tanto che si pensa di prendere un altro portiere. Magari ...

Il giornalista di Sportitalia Manuel è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Calciomercato Napoli. Nelle ultime ore si è parlato molto del futuro di Salvatore Sirigu, portiere del Napoli che sta recuperando da un infortunio. Di Sirigu ne ha parlato anche l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, facendo il punto della situazione: Salvatore Sirigu cerca più spazio. In casa Napoli tiene banco la situazione Salvatore Sirigu. Domenica scorsa in occasione di Napoli-Crystal Palace, il portiere era presente. L'ex calciatore del Napoli, Alberto Savino, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live della sera.