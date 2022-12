Scontro Roma-Bce sull’aumento dei tassi | Salvini dopo Crosetto durissimo contro Lagarde | «Sconcertante bruciare così miliardi di risparmi»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il dibattito sul Mes rievocato quest’oggi dalla presidente della Bce Christine, che ha sollecitato l’Italia affinché ratifichi in breve tempo la riforma sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes), ha mandato su tutte le furie il leader della Lega e il ministro delle Infrastrutture Matteo. Il vicepremier, a margine di un evento a Milano, ha commentato le parole della numero uno della Bce: «È incredibile,e preoccupante che mentre c’è un governo che sta facendo di tutto per aumentare stipendi e pensioni e tagliare le tasse, la Bce, in un pomeriggio di metà dicembre, approvi una norma che bruciadi euro diin Italia e in tutta Europa facendo schizzare lo spread». Il leader leghista ha poi aggiunto che «certe scelte dovrebbero essere meditate e spiegate», ...

