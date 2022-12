Samp | lunedì si decide sull’offerta di Merlyn | si studia sinergia col Lille

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’offerta vincolante portata avanti daAdvisor per l’acquisto delladoria è scaduta nella giornata di ieri, ma secondo quanto riporta Il Secolo XIX, Alessandro Barnaba, insieme ai soci Peterman e Schirmer, non è uscito di scena. I tre finanzieri hanno avanzato una proposta di 50 milioni in totale per l’acquisto del 100% delladoria. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.