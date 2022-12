Qatargate | Ferrara | “Servono più sanzioni e il reato di ingerenza estera”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Con lo scandalo, la corruzione è entrata ufficialmente nelle sacre sedi dell’Unione europea. Laura, europarlamentare M5S, questa storia la sorprende? “Che una organizzazione criminale fosse attiva all’interno del Parlamento europeo, al soldo di una potenza straniera, per condizionare il meccanismo decisionale europeo è un’accusa grave e inimmaginabile. Questo caso coinvolge il lavoro di colleghi, assistenti, funzionari, insomma tutta la macchina del Parlamento europeo che conosco ormai da otto anni e mezzo. Non mi sarei mai aspettata un malaffare così ramificato e sospendo il giudizio in attesa del lavoro delle autorità belghe. Le accuse sono gravi e vanno naturalmente verificate in un processo, ma a nostro avviso il Parlamento europeo dovrà costituirsi parte civile perché è tutta la democrazia europea a perdere dignità e ...