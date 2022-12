Nuoto | Thomas Ceccon e Lorenzo Mora gli assi italiani del day-4 a Melbourne

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Missione “quarta giornata” per l’Itale il tassametro corre: sette medaglie a metà del percorso in questi Mondiali 2022 in vasca corta. Due ori, quattro argenti e un bronzo sono il tesoretto azzurro a, ma la voglia è quella di fare di più perché la mentalità della squadra guidata dal Direttore tecnico Cesare Butini, forse anche perché un po’ infreddolita dalla temperature anomale in Australia, vuol essere quella di riscaldarsi con qualche successo in più. Nel day-4 quali chance ci saranno? Se si guarda alle batterie del mattino la 4×50 stile libero mixed potrebbe avere delle ambizioni in vista dell’atto conclusivo. Finali nelle quali sono già certi di esserenei 50 dorso uomini enei 100 misti maschili. Entrambi hanno già un podio iridato in ...

