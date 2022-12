Mandorlini | Inter-Napoli?Non so se sarà l' ultima chiamata scudetto per l' Inter | ma è una gara più importante per i nerazzurri

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Andrea,allenatore,ha parlato a Radio Punto Nuovo,nel corso di Punto Nuovo Sport Show,ecco le sue parole : "Le fatiche di Brozovic e Lautaro Martinez saranno relative per lacol Napoli. Quando c'è una finale Mondiale di mezzo, già solo 3-4 posto, è tutto relativo. Ad un allenatore fa sempre piacere vedere i propri calciatori coinvolti fino alla fine e vederli rientrare ancora col ritmo partita. Maradona e Messi? Da avversario, Diego è stato davvero unico. Messi è un grande campione, ma fare certi confronti è sempre difficile. Maradona è stato il calciatore più forte di sempre. Spalletti? A Luciano manca soltanto la vittoria del campionato italiano, ma questa può essere la consacrazione di un top allenatore. Parliamo sottovoce perché mancano ancora tante gare, ma quanto visto in questa stagione può essere davvero fondamentale. ...

Napoli Magazine

