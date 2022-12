Gestire la privacy a scuola e in classe | webinar per docenti | dirigenti e personale ATA Con casistica e question time Solo15 euro fino al 20 dicembre

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ilonline si terrà giorno 23 Gennaio 2023 alle ore 15.00. Gli iscritti troveranno il link per accedere aldirettamente nella piattaforma utilizzata per la formazione a partire dalle 14.30. Con possibilità di fruire la registrazione per tutti gli iscritti. Chi è il relatore? Relatore è l’avvocato Fabrizio Traina, esperto in materia di diritto civile, diritto societario, L'articolo .

Orizzonte Scuola

... programmatori ed esperti di tecnologie cloud in grado di sviluppare eservizi per la ... tra le altre materie, di garantire ladei suoi utenti e di prevenzione e sicurezza sul lavoro. ...... realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa eadeguatamente le differenze per ... le principali notizie pubblicate sul sito! Ho letto e accettato l' InformativaLeave this ... Gestire la privacy a scuola e in classe: webinar per docenti, dirigenti e personale ATA. Con casistica e question time SHENZHEN, Cina, 13 dicembre 2022 /PRNewswire/– 3irobotix (di seguito “l’Azienda”), fornitore leader di tecnologie e servizi per la robotica mobile, ha ottenuto un certificato di terze parti essenziale ...Le violazioni riscontrate dall'Autorità per Clubhouse sono: scarsa trasparenza sull'uso dei dati degli utenti e dei loro ...