Elodie si mostra ai fan | una canotta e basta | Si vede tutto

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La svolta sexy diDi Patrizi ha preso il cuore dei fan che sono davvero innamorati di lei. La sua bellezza è devastante e il pubblico non può che complimentarsi con la ragazza. Un recente post ha acceso però le polemiche. La splendida cantante italiana è riuscita ad arrivare al pubblico per il suo L'articolosiai fan, unaSichemusica.it.

Spettacolo.eu

... film che ha segnato il debutto dial cinema nei panni della protagonista, presentato all'ultima edizione delladel Cinema di Venezia. ph: ufficio stampa + getty images... presentato in anteprima alla 79ªInternazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Con protagonistial suo esordio cinematografico, e Francesco Patanè , il film è liberamente tratto ... Paramount+, tra le novità di gennaio Ti mangio il cuore, George & Tammy e That Dirty Black Bag La cantante romana è stata accusata dai fan di puntare tutto sull'aspetto fisico solo per accaparrarsi più approvazioni ...L’anno nuovo su Paramount+ inizia con la prima visione in streaming in esclusiva di Ti Mangio il Cuore con Elodie, dal 6 gennaio sulla piattaforma. Ecco le altre novità: TI MANGIO IL CUORE Disponibi ...