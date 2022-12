E’ scomparso Angelo Angelelli | le condoglianze della Ternana Calcio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente societaria ricordano con grande affettoquesta mattina all’età di 76 anni., ex arbitro di Serie A, è stato a lungo dirigente rossoverde, prima come team manager, poi come addetto ai direttori di gara.Alla sua famiglia, agli amici ed ai tifosi rossoverdi che hanno avuto il piacere di conoscerlo ed apprezzarlo vanno le più commosseda parte di tutti noi. Fonte articolo e foto:.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Corriere TV

prematuramente a causa di un infarto Sergio Airoldi, arconatese di 52 anni. Lascia la compagna e un figlio. A piangerlo sono anche la mamma Marialba, la sorella Simona e il cognatoe ...Il mondo di NinniLab, conosciuto grazie all'artista Aurelio Valentinilo scorso marzo, è ... Pippo Martino, Riccardo Orlando, Giuseppe Pittaccio, Puccio, Rosa Rigano, Silvia Ripoll,... È morto Angelo Badalamenti, compose la sigla e le musiche di «Twin Peaks» Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com Il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente societaria ricordano con grande affetto Angelo Angelelli, scomparso qu ...E' scomparso a 76 anni Angelo Angelelli, ex arbitro italiano e dirigente della Ternana. Angelelli ha fatto parte della Can per la Serie A e B tra il 1978 e il 1984. La prima gara diretta in Serie B fu ...