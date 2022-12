Basket | Eurolega 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Idi tutte le partite e ladell’di. Ci siamo, è finalmente tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione della maggiore competizione europea di pallacanestro, che vede l’Italia tornare ad essere rappresentata da due squadre: all’Olimpia Milano si è infatti aggiunta la Virtus Bologna. Di seguito lae idi tutto il torneo, dalla fase a gironi alle Final Four. IL REGOLAMENTO– Regular Season Fenerbahce Beko Istanbul 10V-3P AS Monaco 9V-4P Olympiacos Pireo 9V-4P FC Barcellona 9V-4P Real Madrid 9V-5P Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz 8V-5P Anadolu Efes Istanbul 7V-6P Maccabi Playtika Tel Aviv ...

: Riscatto inper la Virtus, che ha superato 85 - 76 i tedeschi dell'Alba Berlino. Venerdì sera, il 'back to back' contro il Maccabi. -femminile: La Virtus di coach Ticchi è ...'Noi dobbiamo recuperare le energie: abbiamo un giorno in meno in questo doppio turno e quindi la cosa più importante è il recupero fisico dal momento che abbiamo alcuni giocatori non nelle migliori ... Basket: Eurolega, Stella Rossa-EA7 Milano 67-71 - Basket Dopo nove sconfitte consecutive, la squadra di Ettore Messina torna a vincere in Coppa, passando in casa della Stella Rossa per 71-67 ...La compagine felsinea si prepara ad affrontare il Maccabi Tel Aviv che martedì 13 dicembre ha superato l'Olimpia.