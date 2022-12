Avatar – La Via dell’Acqua | James Cameron è un costruttore di mondi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In termini industriali,– La Viaè al centro della sfida per la sopravvivenza della sala, il film che – stante il successo del precedente, il lungometraggio col più alto incasso della storia del cinema, quasi 3 miliardi di dollari – è atteso a risultati strabilianti, che dovrebbero aiutarci a capire se esiste ancora un futuro per il grande schermo. Il primo giorno italiano parla di un incasso buono ma non stratosferico, quasi 1,5 milioni di euro, mentre gli analisti Usa si attendono un primo weekend al di sopra dei 150 milioni di dollari. Staremo a vedere. Nell’attesa da vedere c’è il film, in linea col titanismo visionario del suo autore, che ancora una volta cerca di spostare un po’ più in là il confine di ciò che il cinema è in grado di plasmare. E lo fa ...