Terrore a Napoli | crolla un terrapieno lungo 10 metri

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È franato un10e alto 4 al corso Vittorio Emanuele, a, all'altezza del civico 494. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri e al momento non si registrano feriti. Dai primi rilievi effettuati pare che la frana sia stata causata dalla pioggia incessante che da diverse ore sta cadendo sulla città. Gli edifici intorno non sono stati evacuati in quanto non è stato riscontrato alcun rischio di cedimento.