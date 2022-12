‘Ndrangheta in Lombardia | il Comune di Rho parte civile dopo la maxi inchiesta Il sindaco | “Così difendiamo migliaia di cittadini onesti”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ildi Rho si costituiràal processo che scaturirà dall’operazione anti-ndrangheta “Vico Raudo”, che il 22 novembre ha portato all’arresto di 49 persone accusate a varo titolo fra l’altro di associazione mafiosa, traffico di droga, minacce, estorsione, porto illegale di armi e altri reati. Una scelta non inedita ma neppure scontata in terra lombarda, dove il tema del radicamento dellacontinua a innescare polemiche e divisioni. Su proposta deldel Pd Andrea Orlandi, la giunta delalle porte di Milano che ha ospitato i padiglioni di Expo2015 ha approvato con una delibera la costituzione di, che poi potrà essere formalizzata solo durante l’udienza preliminare del procedimento. “Abbiamo deciso la ...

Lo afferma Monica Forte, presidente della Commissione Antimafia di Regione, commentando le due recenti operazioni contro la 'a Rho e Pioltello, nel Milanese. "In vista delle ......(mentre la neo candidata Letizia Moratti insisteva nel negare la presenza della mafia in) ... Così accade che a Pioltello si sradichi per la seconda volta una locale di 'che si è ... L’operazione - ‘Ndrangheta, arresti nella cosca Bellocco di Rosarno: 47 persone in carcere e 16 ai domiciliari - NOMI