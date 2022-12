Milano | confermato l’aumento dei biglietti Atm Da gennaio la corsa singola aumenta a 2 | 20 euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)di 20 centesimi il biglietto di metropolitane, autobus e tram a. Il rincaro era già stato annunciato dall’assessora alla mobilità Arianna Censi, ma oggi è arrivata la conferma del primo cittadino Beppe Sala: “Dovendo farlo – ha spiegato ai cronisti – lo facciamo, ed è una situazione che tocca tra l’altro tutte le grandi città”., ha spiegato il sindaco, non toccherà gli abbonati, ma riguarderà soltanto i viaggiatori occasionali. La data da cui scatterà il rincaro non è stata ancora definita: “Non so se sarà dal primoo pochi giorni dopo. Diciamo che è solo una questione di tempi tecnici per poterlo fare”, ha detto il sindaco. Il costo deisingoli ATM aumenterà del 10%: passerà da 2a 2e venti centesimi. Il carnet ...