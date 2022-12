Juventus in ansia | un big lascia l’allenamento prima della fine!

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Laè attesa sabato a Londra per l’amichevole in programma contro l’Arsenal. Al test di lusso, però, rischia di non esserci Federico Chiesa che è stato costretto a terminaredi ieri in anticipo. L’azzurro stava riprendendo il ritmo partita grazie agli spezzoni contro PSG, Inter e Lazio ma lanon vuole correre rischi con lui. Federico Chiesa AttaccanteChiesa, l’infortunio che lo costringe allo stop Durantedi ieri Federico Chiesa ha subitoun duro colpo alla caviglia, spaventando i pochi e fortunati tifosi presenti in tribuna, poi ha ripreso la partitella. Poco dopo, però, hato il campo in anticipo per precauzione perchè ha accusato un fastidio all’adduttore. Potrebbe trattarsi di ...

...novità di mercato iniziano a serpeggiare in tutta la Serie A Momenti di tensione in casa... Per lui uno stop di qualche minuto, condito dall'di chi lo circondava. Attimi di timore e paura,...Laprepara il ritorno ufficiale in campo alla Continassa. Vlahovic e Pogba tengono inAllegri, mentre Chiesa sarà il nuovo 'acquisto' per la seconda parte di stagioneSi vede anche Paul ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Juve ha ripreso ad allenarsi in vista della trasferta sul campo della Cremonese ma per Allegri non mancano le brutte notizie.