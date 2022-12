Immissioni in ruolo 2022 | oltre 51 mila i posti non assegnati I numeri

Tecnica della Scuola

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito a Flc - Cgil i dati sulleine delle supplenze dell'anno scolastico 2022/23 , richieste dal sindacato già lo scorso 25 ottobre. I primi dati sono relativi ai contratti di supplenza annuali (31 agosto) e sino ... Reclutamento 2022/23, i dati sulle immissioni in ruolo e le supplenze: i posti non attribuiti sono stati 51.151 – TABELLE Il docente confermato in ruolo è cancellato da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato.Concorso ordinario scuola secondaria, docenti immessi in ruolo e posti residui per ogni regione e classe di concorso (TABELLA).