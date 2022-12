Il giudice assolve il rifugiato che accoltellò sei persone | Incapace di intendere e di volere

BlogSicilia.it

... le plusvalenze, si aggiunge un altro(dopo quelli sportivi) a sostenere tesi diverse da quelle accusatorie. Secondo: l'effetto Covid. Non, ma attenua in modo sostanziale l'operato ...Tutto bene in prima istanza: la sentenza del 2 febbraio del 1973 del Tribunale del Bologna... Marini accetta la richiesta e formalizza l'inchiesta affidandola alistruttore Paolo ... Minacciò dirigente del Comune di Avola, il giudice lo assolve Il ventisettenne somalo, che lo scorso settembre accoltellò sei persone a Rimini (tra le quali un bimbo di cinque anni), è stato assolto dall'accusa di tentato omicidio a seguito dell'esito perizia ps ...Protestano i percettori del Reddito di cittadinanza davanti al centro per l’impiego e alla VII commissione. Un gruppo di disoccupati che percepisce il sussidio ha manifestato questa mattina in viale P ...