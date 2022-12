I migliori allenamenti brevi per persone molto impegnate

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lavoro, figli, routine. Tutti gli ostacoli che si frappongono tra voi e l'allenamento. Perchè ammettiamolo, il tempo per allenarsi è sempre più risicato. Ma se ancora ti crucci per la mancanza di tempo, c'è una buona notizia: non è necessario torturarsi per ore per rimanere in forma. Infatti, secondo uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista Medicine & Science in Sports & Exercise, esercitarsi per soli 13 minuti alla volta può avere risultati benefici (e, naturalmente, è meglio di niente). «Aumenti sostanziali di forza e resistenza possono essere raggiunti con solo tre sessioni settimanali di 13 minuti in un periodo di 8 settimane», conclude il rapporto, «guadagni simili a quelli ottenuti con un impegno di tempo sostanzialmente maggiore», ha spiegato l'autore dello studio Brad Schoenfeld al New York Times. Per aiutarti a muoverti, abbiamo messo insieme una selezione di ...