(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Grande successo al The Roof by Qvinto di Roma per i primi 40della campionessaDi, due ori olimpici a Londra 2012. Oltre alla famiglia e agli, tanti i presenti per ...

La Gazzetta dello Sport

Grande successo al The Roof by Qvinto di Roma per i primi 40 anni della campionessa Elisa Di Francisca, due ori olimpici a Londra 2012. Oltre alla famiglia e agli amici storici, tanti i presenti per ...L'eroina delle sigle dei cartoni animati, infatti, parteciperà alladei primi 10 anni del partito di Giorgia Meloni . Nei fatti, FDI dominerà laPiazza del Popolo in una tre giorni ... Festa romana per i 40 anni di Elisa Di Francisca, con amici e colleghi storici Non è piaciuto ai fan della cantante l'annuncio riguardo la sua partecipazione alla festa di Fratelli D'Italia che si svolgerà a Roma da giovedì fino a sabato ..."Non rovinarmi il mito, certe cose ti rovinano i ricordi per sempre, non me ne tira fuori neanche il mio psicoterapeuta" e poi le citazioni ironiche sulle sigle dei cartoni, ma c'è anche chi apprezza.