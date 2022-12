(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nei prossimi, a Le Grand Bornand,Bø avrà l’opportunità di aggiungere nuove pagine all’atlante della geografia del. Il norvegese potrebbe infatti spingersi in luoghi dove, sinora, nessuno si è ancora addentrato. Il tema forte riguarda le vittorie, ambito in cui peraltro il ventinovenne scandinavo si appresta a raggiungere una significativa pietra miliare. Molto dipenderà dalla sprint. Come sappiamo, Bø si è imposto nelle ultime 4disputate. Un eventuale successo nella giornata del 15 dicembre gli consentirebbe di eguagliare le strisce più lunghe di sempre all’interno di una stagione. D’altronde, 5 affermazioni di fila nel medesimo inverno sono un traguardo raggiunto solamente da Ole Einar Bjørndalen (due volte), Martin Fourcade e da Bø stesso. Nessuno, però, ha saputo raggiungere quota ...

OA Sport

Dopo la copiosa nevicata deiscorsi, il Centro Sportivo Marguareis, situato in Frazione San ... Presso il Centro, dotato di poligono di tirocon 27 postazioni, è possibile noleggiare l'...Dopo la copiosa nevicata deiscorsi, il Centro Sportivo Marguareis, situato in Frazione San ... Presso il Centro, dotato di poligono di tirocon 30 postazioni, è possibile noleggiare l'... Biathlon, giorni cruciali per Johannes Bø. Può stabilire un primato inedito, ma deve vincere le prossime due gare Ultimo tiro in piedi impeccabile per l’austriaca Andexer e per la tedesca Puff, le quali danzano spedite verso il traguardo, mentre il sole piano piano fa capolino sul Centro Biathlon «Grogg ... dalle ...Dopo la tappa d’esordio a Kontiolahti (Finlandia), la Coppa del Mondo di biathlon si sposta in questa settimana a Hochfilzen (Austria). La prima gara sarà la sprint femminile, in programma domani alle ...