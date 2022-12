Alice Neri uccisa e trovata carbonizzata | arrestato in Francia il tunisino sospettato

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic — C’è un arresto per l’omicidio di, la 32ennenella sua auto a Fossa di Concordia, nel Modenese, il 18 novembre scorso. Si tratta di Mohamed Gaaloul, il29enne ricercato da giorni e finito in manette ina Mulhouse, vicino al confine con la Svizzera. Nelle prossime ora la sua testimonianza sarà fondamentale per porre la parola «fine» a un caso che vedeva inizialmente sospettati anche il marito die un suo collega. I carabinieri di Modena lo avevano individuato e riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.ildell’omicidio Il ...

