Albe live ai Magazzini Generali di Milano | biglietti in vendita da ora

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)aidiper un concerto in cui presenterà dal vivo i brani contenuti nel suo omonimo disco d’esordio Il musicista e cantautore brescianoannuncia uno speciale show aidi! L’appuntamento è fissato per martedì 4 aprile 2023. Per tutti i fan sarà un’occasione imperdibile per ascoltare finalmente dal vivo i suoi ultimi successi contenuti nell’omonimo album d’esordio. Pubblicato lo scorso giugno, include le hit Karma, Millevoci (certificato Oro), Giravolte e Cado. Le prevendite per lo show saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di oggi mercoledì 14 dicembre sui circuiti ufficiali Ticketmaster e Ticketone. L'articolo proviene da Spettacolo.eu.