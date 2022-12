Torna il Premio Lydia Cottone | edizione speciale per le donne iraniane

(Di martedì 13 dicembre 2022) Un” per tutte leimpegnate nella lotta per i propri diritti. Quest’anno il riconoscimento, a cura dell’Associazione femminile “Napoli è donna”, viene assegnato all’attivista Rozita Shoaei e alla regista Maryam Khakipour come rappresentanti di tutte le, nell’ambito della rassegna cinematografica “Neapolis Persia” di Associazione Creative Four Creativity, I-NOOR, Associazione Kaos48 e Scuola di Cinema di Napoli, inserita in “Altri Natali”, kermesse del Comune di Napoli. Arianna Cavallo, presidente dell’Associazione Napoli è donna, insieme a tutto il Consiglio direttivo costituito da Enrica Buongiorno, Elina Tizzano, Mariolina Formisano, Anna Aiello in collaborazione con Scuola di Cinema di ...

