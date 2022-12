Storie d' amore e avventura nell' antro di D' Annunzio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) C'è, di solito, una certa ritrosia nel magnificare i giorni di Fiume con le mille imprese bellico-social -erotico -letterarie e nel farne romanzo storico. È per questo -e per un indomito coraggio dannunziano che si riverbera perfinoo stile di scrittura- che Il viaggio di Ausonia di Andrea Baravelli e Ilaria Cerioli (Foschi editore, pp 320, euro 15) rappresenta un caso letterario a sé. I due autori sono uno storico e un'archeologa dedita all'insegnamento, entrambi invasi da un particolare culto per gli anni 20/30. Sicché dallo studio meticoloso del periodo, qui s' apparecchia la storia di Ausonia e Valerio, «belli ricchi e animati da travolgenti passioni come i protagonisti del Capitan Tempesta di Salgari» che aspirano a una vita inimitabile inseguendo il Vate'esperimento sociale di Fiume. A loro s' aggiunge Libero ex miliziano che mastica ...