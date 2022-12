Sirigu | la Salernitana potrebbe fare la propria mossa

(Di martedì 13 dicembre 2022) Secondo Sky lastarebbe pensando a Salvatoreper laporta. Pronto l’addio al Napoli Secondo quanto riportato da Sky Italia, il Napoli starebbe lavorando per riportare in Campania Nikita Contini dalla Sampdoria. Il portiere diventerebbe così il secondo estremo difensore della società partenopea. A lasciare sarebbe Salvatore, pronto ad accasarsi alla L'articolo

Inoltre, anche Nikita Contini potrebbe tornare al Napoli nel ruolo di vice Meret, visto che l'avventura dicon la maglia partenopea sembra essere giunta ai titoli di coda. Laè in ...Il Napoli inizia a muoversi in vista della sessione di mercato invernale.sembrerebbe essere molto vicino alla partenza, destinazione Salerno, mentre al Napoli dovrebbe rientrare Nikita Contini, come vice Meret. L'attuale portiere della Sampdoria occuperà lo slot ...Il Napoli inizia a muoversi in vista della sessione di mercato invernale. Sirigu sembrerebbe essere molto vicino alla partenza, destinazione Salerno, mentre al Napoli dovrebbe rientrare Nikita Contin ...L'infortunio di Sepe complica i piani per la porta della Salernitana. Secondo Tuttosport, contatti con il Napoli per Salvatore Sirigu, che ha avuto ...