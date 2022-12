Schifo | Attilio Romita fatto a pezzi | chi lo massacra davanti a tutta l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Va di scena uno scivolone. Un grande scivolone di, ex mezzobusto del Tg1 con una carriera formidabile alle spalle. Ora, nella casa del Grande Fratello, dopo una settimana "da Dio" durante la quale "ringalluzzisce" con Sarah Altobello, crolla. Piange. Si dispera. Andiamo per gradi. Va di scena, nella puntata serale, quello che sembra un vero e proprio processo al giornalista barese, che in un confessionale dice parole troppo forti nei confronti della Altobello: la apostrofa come "donna fru fru", senza riuscire a dare una spiegazione troppo esplicita del significato. Lei piange. Wilma, però, difende in partedicendo che lui è caduto come un "pesce lesso" nella trappola.e la Altobello si sono dati un bacio a stampo. Un flirt vero e proprio, lui sembrava avesse perso le testa per la ...