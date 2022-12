Scandalo Qatar | spunta un pentito | coinvolti anche i burocrati Sigilli nel Parlamento Ue

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le indagini sulgate si estendono ed è scattato il terrore nel gruppo socialista dell’Euro. Raffiche di sequestri, uffici sigillati, interrogatori. Eunche starebbe collaborando con la procura. Lodei presunti traffici illeciti di denaro per sostenere il paese che ospita i Mondiali di calcio, travolge la sinistra del nostro Paese. Dopo quattro giorni c’è un svolta, titola Repubblica oggi in edicola: “uno dei “toccati” dall’inchiesta ha iniziato a collaborare con gli inquirenti, a illustrare la rete di Panzeri; a spiegare le attività della sua Ong “Fight Impunity” e a stilare un elenco di tutti quelli che hanno collaborato con l’ex parlamentare”. Da Bruxelles il terremoto è arrivato dunquea ...

- Si allargano ulteriormente le indagini sul caso di corruzione all'interno dell'Unione europea per le tangenti arrivate dal. Sigilli all'ufficio di Francesco Giorgi a Strasburgo. E ombre ora anche sulla Commissione europea. Domani prima udienza per i 4 arrestati. Intanto l'eurodeputato belga Tarabella si è ...gate, Metsola: 'Non ci sarà impunità' Metsola ha chiesto però un colpo di reni dell'Assemblea per uscire più forti dallo: la vice presidente Eva Kaili è stata sospesa, probabilmente ...Quello che ormai viene chiamato Qatargate si sta estendendo a macchia d’olio, ma non è certo un fulmine a ciel sereno quello caduto nell’emiciclo del Qatargate: è ora che il Parlamento europeo chiuda ...«Non è esagerato dire che gli ultimi giorni siano stati i più lunghi della mia carriera. Sono infuriata, dispiaciuta, e questi sono i sentimenti che accompagnano la mia determinazione a rafforzare que ...