Scambio Bereszy?ski-Zanoli | c’è una novità | è appena arrivata la notizia sul Napoli!

(Di martedì 13 dicembre 2022) Con la sosta forzata dovuta alla Coppa del Mondo, i club hanno approfittato di questo periodo per sistemare le situazioni contrattualistiche ed iniziare a muoversi anzitempo sul mercato. Quest’ultimo inizierà ufficialmente il 2 gennaio 2023. Il Napoli starebbe cercando di rinforzare la fascia destra, per trovare un sostituto di Di Lorenzo., attuale sostituto naturale del capitano azzurro, ha bisogno di minutaggio e continuità. Motivo per il quale il club partenopeo si stia muovendo per prendere un giocatore più esperto e pronto per il rush finale di campionato. Tra i nomi più caldi al momento c’è quello di Bereszy?ski, terzino destro della Sampdoria e della nazionale polacca. FOTO: Getty – AlessandroSSC NapoliCalciomercato Napoli, le ultime sullo-Bereszy?ski A “1 Football Club”, ...

Bereszynski - Napoli, lo ... Se mai Di Lorenzo dovesse avere un problema fisico, esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ci sarebbero contatti in corso tra Sampdoria e Napoli per uno scambio di terzini. In particolare, il polacco Bereszynski potrebbe lasciare Genova per Napoli. Ultim'ora Rai: stamattina colloquio Napoli-Sampdoria! Venerato: "Lo scambio si farà" Zanoli potrebbe finire in prestito in blucerchiato, mentre il polacco Bereszynski potrebbe fare il percorso inverso. Napoli e Sampdoria trattano concretamente lo scambio di terzini, un'operazione che potrebbe convenire a tutte le parti in causa.