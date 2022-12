Santanché vuole eliminare le spiagge libere | “Piene di tossicodipendenti e rifiuti”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le pocherimaste in Italia? Da privatizzare subito, perché sono terreno di conquista dei drogati. È l’idea del ministro del Turismo Daniela, che nel suo intervento all’Assemblea di Confesercenti ha spiegato il suo progetto, partendo dai tempi burocratici: “Credo che prima di otto mesi, un anno non saremo in grado di fare le gare” per le concessioni balneari, ma “io credo sia meglio assegnare prima leche non sono assegnate”. Poi l’attacco: “Ci sonomeravigliose dove ci sono, nessuno pensa a tenerle in ordine, forse potremmo cominciare da lì. Naturalmente devono essere fruibili per tutti”. Non è chiaro cosa intenda l’esponente di Fratelli d’Italia con quest’ultima affermazione: ...

