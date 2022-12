Sampdoria | Bereszynski al Napoli per Zanoli? I blucerchiati

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nelle ultime ore, il nome di Bartoszcircola tra quelli in uscita dalla. Per il terzino polacco, reduce dal Mondiale,...

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky, esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ci sarebbero contatti in corso trae Napoli per uno scambio di terzini. In particolare, il polacco Bereszyski potrebbe lasciare Genova per trasferirsi a Napoli, dove farebbe il vice di Di Lorenzo . Mentre ai blucerchiati ...... ipotesi scambio tra i due club Il Napoli potrebbe fare alcuni movimenti di mercato con la, ipotesi scambio tra i due club. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,...Il Napoli mette gli occhi su Bartosz Bereszynski, il terzino destro polacco della Sampdoria che potrebbe rinforzare la squadra di Luciano Spalletti sul mercato di gennaio.Nelle ultime ore, il nome di Bartosz Bereszynski circola tra quelli in uscita dalla Sampdoria. Per il terzino polacco, reduce dal Mondiale, si è parlato di Roma, Juventus e Torino, ma adesso all'elenc ...