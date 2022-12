Sabina Guzzanti | “Stimo Giorgia Meloni Ha fatto una scalata faticosa” L’elogio che non ti aspetti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 dicembre 2022) Lache esprime “stima” perè una notizia. “Ho stima per lei. Una donna presidente del Consiglio penso ci faccia sentire tutte più forti, oltretutto viene da un ambiente più maschilista di quello dell’area progressista e immagino che sia stata anche una“. E’ il giudizio che non tida una non certo amica di Fratelli d’Italia, della destra, del centrodestra, del premier. Solita alla critica corrosiva e abrasiva, in un’intervista al Corriere della Serasi esprime così sul premier. Lo fa nel corso di un colloquio per promuovere il suo nuovo spettacolo, ‘Le verdi colline dell’Africa’, all’ Ambra Jovinelli di Roma dal 15 dicembre....