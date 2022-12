' Ndrangheta | maxi blitz carabinieri | U Bellocco al vertice lombardo dirigeva attività dal carcere

(Di martedì 13 dicembre 2022) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Nellaoperazione deiin diverse città italiane per l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 78 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, hanno portato a risultanze investigative partite da un'articolatainvestigativa condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale, sviluppata dal 2018, che sulla scia di quanto già accertato nell'indagine ‘Nduja del 2005 - ha confermato l'operatività di una articolazione della cosca '' di Rosarno (Rc) nelle province di Brescia e Bergamo, delineandone assetti organizzativi, collegamenti con le omologhe strutture presenti in Calabria edelittuose principalmente legate ...

Ilblitz e il nuovo boss - Complessivamente sono 93 gli indagati dalla Dda di Reggio Calabria ... Antonio Restuccia e Rocco Stilo il cui ingresso nella 'è avvenuto nonostante alcune ...Dalle prime luci dell'alba di questa mattina circa 1.000 Carabinieri di Reggio Calabria , in 16 province del territorio nazionale, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e dalle ...Alla fase operativa dell’operazione, hanno partecipato circa 1.000 carabinieri di Reggio Calabria, che in 16 province italiane, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e dalle varie ...Operazione Blu Notte contro le cosche della Piana: 78 misure cautelari in due operazioni congiunte di Carabinieri e Guardia di finanza. I reati contestati vanno dall'associazione mafiosa all'estorsion ...