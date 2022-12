Nainggolan | “Futuro? Qui troppi occhi addosso Se chiedi a Totti di Spalletti…”

L'ex giocatore di Cagliari e Roma Radjaè stato ospite su Tradizione Romanista. In un intervento in diretta Instagram, il belga ... Una parentesi anche sul proprio: "Non lo so cosa farò.Commenta per primo Radjaospite a Tradizione Romanista , è intervenuto in diretta su Instagram , toccando diversi ... passando per i rapporti tra Totti e Spalletti , fino al suo. Di ...Radja Nainggolan ospite a Tradizione Romanista, è intervenuto in diretta su Instagram, toccando diversi argomenti. A partire dalla sua esperienza alla Roma, passando per i rapporti tra Totti e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...