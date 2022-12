Mutuo | il trucco d’oro che ti fa risparmiare 100€ al mese | dillo agli amici

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 13 dicembre 2022) Mutui: la stangata è sempre più pesante perchè le banche centrali continuano ad aumentare i tassi. A farne le spese sono le povere famiglie sempre più stremate dall’inflazione ma ora c’è ilper. E’ importante dire la verità sulla situazione economica degli italiani e non edulcorarla con tante belle parole di circostanza. Le famiglie e le imprese italiane sono in ginocchio. L’inflazione al 12% (il massimo da 40 anni) e la prospettiva di una recessione economica ormai estremamente probabile stanno creando sofferenza ed ansia nella famiglie. Risparmia sulla rata del/I Love TradingAnche se si parla sempre delle bollette che ormai sono scandalosamente alte, è anche ila spaventare gli italiani. Senza entrare in complessi e macchinosi discorsi sull’Euribor, il noccio della questione è che le ...