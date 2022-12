Multe in base al reddito e ritiro patente a vita | la proposta

Probabilmente quella delleinal reddito non sarà l'unica novità per gli automobilisti: il ministro Salvini, nella stessa occasione, ha infatti ricordato che "il Codice della Strada è ..." Potremo introdurre un incremento di sanzioni inal reddito - ha detto il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami nel corso della presentazione - Nell'ambito della ...(Teleborsa) - La decisione su stralci e sconti sulle multe non pagate spetterà ai singoli sindaci. È quanto ha riportato il Sole 24 Ore che segnala come il provvedimento è contenuto all'interno dei co ...Sono circa 2,66 milioni i consumatori che hanno subuto aumenti ingiustificati di prezzo delle bollette da parte delle autorità energetiche per i quali l'Antitrust chiede la sospensione.