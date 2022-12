Matilde Gioli | ' Niente pigri con noi a Summer Job'

Tvblog

E se te lo diceche devi metterti a lavorare, prova a dirle di no. Arriva dal 16 dicembre su Netflix, prodotto da Banijay Italia, il primo reality show italiano - 'Summer Job' - e avrà come host del ...Nel ruolo di conduttrice/accompagnatrice dei 10 concorrenti l'attrice. "Volevamo un'idea completamente nuova, con un linguaggio adatto - ha detto Giovanni Bossetti, manager per i ... Matilde Gioli a TvBlog: “Con Summer Job non sono spaventata di allontanarmi da certa autorialità. Sanremo Non lo sento nell’aria” E se te lo dice Matilde Gioli che devi metterti a lavorare, prova a dirle di no. Arriva dal 16 dicembre su Netflix, prodotto da Banijay Italia, il primo reality show italiano - ...Per il suo primo reality Netflix ha scelto di calarsi nella realtà dei ventenni e del loro rapporto con il lavoro. E' Summer Job, prodotto da Banijay Italia, al suo debutto dal 16 dicembre su Netflix, ...