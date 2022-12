L’Europa raggiunge l’accordo | 18 miliardi a Ucraina e tassa minima alle multinazionali

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 13 dicembre 2022) E' caduto il veto dell'Ungheria che intendeva tenere in ostaggio il prestito (assitenza macrofinanziaria) dell'Ue da 18di euro all', e allo stesso tempo anche la legislazione comunitaria sull'attuazione degli accordi G20-Ocse per lazionedelle. Contestualmente, sono state approvate dai Ventisette due misure riguardanti la stessa Ungheria: il Piano nazionale di Recovey (Pnrr) che vale 5,8di sovvenzioni europee (adottato a maggioranza qualificata con l'astensione dell'Olanda), e il congelamento di una parte rilevante dei fondi di coesione ungheresi, per 6,3di euro. Questi fondi saranno sbloccati solo quando il Paese avrà attuato le 17 misure o riforme necessarie (secondo la Commissione europea) a rispettare ...