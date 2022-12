La migliore risposta al Qatargate è regolamentare i lobbisti dei Paesi extra Ue

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il 10 dicembre è stata la giornata internazionale dei diritti fondamentali che si celebra ogni anno per ricordare la Dichiarazione universale proclamata dalle Nazioni Unite nel 1948. Questa giornata internazionale ha paradossalmente coinciso con l’esplodere del cosiddettoe cioè con le informazioni diffuse dalla Procura federale belga sull’inchiesta avviata cinque mesi fa per una serie di azioni criminose secondo cui «gli inquirenti della polizia giudiziaria sospettano che uno Stato del Golfo abbia cercato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo». «Sono stati sequestrati contanti per seicentomila euro oltre a materiale informatico e telefoni cellulari», ha aggiunto la Procura federale belga. Nonostante il carattere molto scarno del comunicato, ambienti alla Procura federale belga si sono immediatamente attivati per informare ...