Ipsar le Streghe e Ail Benevento insieme per la raccolta fondi

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa la campagna Stelle di Natale organizzata come ogni anno nei giorni 8/9/10 e 11 dicembre dall’Associazione Italiana Leucemia sezione diintitolata a Stefania Mottola. Numerose erano le postazioni cittadine dove si potevano acquistare le rosse stelle di Natalea panettoni e cioccolatini dell’AIL. Quest’anno al tradizionale evento annuale dell’Ail si è aggiunto l’entusiasmo degli alunni dell’Leche hanno fattivamente collaborato allanei punti vendita del Centro Commerciale Buonvento e del Centro Commerciale I Sanniti. Le Alunne delle classi quarte del Corso di Accoglienza turistica hanno accolto i cittadini che hanno affollato i centri commerciale in questo ponte festivo e si sono impegnate al meglio ...

