Dl Rave | Scarpinato | “È il ritorno di una giustizia classista Pugno di ferro per i reati di gente comune e guanti di velluto per chi sta ai piani alti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) “La legge segna anche ildi una concezionee castale del sistema penale: avete soppresso il regime ostativo previsto per alcuni gravicontro la pubblica amministrazione e l’avete lasciato per il contrabbando di tabacchi previsto con sei anni”. È un passaggio del discorso fatto dall’ex magistrato e oggi senatore del Movimento 5 stelle, Roberto, in Aula durante le dichiarazioni di voto sul decreto. “L’eliminazione – ha specificato – è solo il preludio di un restyling del sistema penale di stampoche da anni viene annunciato e riceve gli applausi di tutti i media padronali. Dietro la maschera di un garantismo di facciata, esibito come alibi da questa maggioranza, si svela il vero voltodi questa maggioranza: ...