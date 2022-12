Cristiano Ronaldo ai ferri corti con Mendes As

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il Mondiale è finito per il Portogallo eè senza squadra. Il triste addio al Mondiale è avvenuto pochi giorni fa e non si hanno notizie su dove giocherà d’ora in poi. Dal 1° gennaio può firmare per qualsiasi altro club dopo aver rescisso con il Manchester United ma, a 20 giorni dall’inizio del calciomercato, non si sa assolutamente nulla del suo futuro. In effetti, questa incertezza ha eroso il rapporto trae il suo storico agente Jorge, scrive As. Negli ultimi giorni la tensione è andata aumentando vista la difficoltà nel trovargli una sistemazione. Non è la prima volta che si scontrano. Il rapporto ha avuto alti e bassi durante la carriera del portoghese. Avevano già avuto un episodio simile prima, per esempio quandoha lasciato la Juventus, e poi hanno ...