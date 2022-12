Consiglio Ue | le comunicazioni di Meloni | «Ci vuole più Italia in Europa e non viceversa»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Giorgiaè in Aula alla Camera per le consueteai parlamentari suleuropeo di giovedì 15 dicembre. È arrivata con venti minuti di ritardo rispetto all’orario previsto, tant’è che il presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, ha dovuto sospendere l’Aula in attesa dell’arrivo della presidente del. «Non mi era mai capitato nella mia vita. Siamo stati trattati un po’ da camerieri. Non è un problema solo di educazione, ma anche di rispetto istituzionale», ha protestato il deputato del Terzo polo Roberto Giachetti. «Vorrei sapere se negli ultimi decenni l’Aula è stata sospesa per venti minuti senza motivazione perché il presidente delnon era ancora arrivato. Conoscendovi, perché siete capaci di tutto, direte che è colpa del traffico». Appena ha preso la ...

Dito puntato contro l'Unione europea. Il presidente delGiorgia Meloni, nellealla Camera dei deputati in vista deleuropeo del 15 dicembre 2022, non ha risparmiato pesanti stoccate a Bruxelles sulla gestione del caro - ...Piccolo contrattempo in aula alla Camera dei Deputati, riunita per ledi Giorgia Meloni in vista delEuropeo. La presidente delnon era presente alle 9:30, orario di convocazione della seduta, con il vice - presidente dell'aula Sergio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...1' di lettura 13/12/2022 - "È fondamentale porre un argine alla speculazione" POLITICA (Roma). "Il Consiglio Europeo torna ad occuparsi dell'impatto dei prezzi dell'energia. L'obiettivo è un percorso ...