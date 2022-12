Angelo Badalamenti | L' uomo che creò i brividi di Twin Peaks

(Di martedì 13 dicembre 2022), il musicista appena scomparso, è noto per il sodalizio con David Lynch. La rivista NME ha definito la sua musica "una combinazione di bellezza mischiata al jazz, una di quelle colonne sonore che ti prende il subconscio e non lo lascia più". "Il cielo è ancora blu. Le nuvole vanno e vengono. Eppure qualcosa è cambiato. Ci stiamo innamorando?". Nell'episodio pilota de I segreti di, in una scena alla Roadhouse, scoppia una tremenda rissa. Uomini che si prendono a botte con violenza, mentre, in sottofondo, risuona una canzone dolcissima. È Falling, cantata da Julee Cruise e scritta da, il musicista appena scomparso, noto per il sodalizio con David Lynch. Falling, nella sua canzone strumentale, è nota anche come il...

Il mondo della musica e del cinema piange la scomparsa di, morto ieri a 85 anni nella sua casa in New Jersey. Nato a Brooklyn da una famiglia di origini siciliane,era diventato famoso in tutto il mondo per le sue colonne ...Hollywood piange un maestro della musica. È morto a 85 anni, compositore di New York ma di chiare origini italiane e autore di brani immortali del cinema. A dare l'annuncio sono stati i suoi familiari con un post sui canali social, in cui ...Il mondo della musica e del cinema piange la scomparsa di Angelo Badalamenti, morto ieri a 85 anni nella sua casa in New Jersey. Nato a Brooklyn da una famiglia di origini siciliane, Badalamenti era d ...Si è spento l'11 dicembre 2022 nella sua abitazione a Lincon Park, New Jersey, il musicista e compositore statunitense Angelo Badalamenti.