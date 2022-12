Ancora piogge e temporali al centro-sud | allerta gialla in sei regioni

Leggi su agi

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - Nuova giornata di maltempo oggi al-Sud con la Protezione civile che ha diramato l'avviso dimeteo di colore giallo per sei: la Calabria e parte di Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna. In Campania, in particolare, l'idrogeologica è in vigore fino alle 18 e riguarda l'intero territorio regionale, incluse Ischia e le altre isole del Golfo e ad eccezione solo dell'Alta Irpinia, del Sannio e del Tanagro. Si prevedono precipitazioni "anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente anche intense". In Sardegna la protezione civile rischio idrogeologico riguarda le aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro e Gallura. La Sardegna occidentale e settentrionale sarà interessata da precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, ...