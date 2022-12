Aiuti secretati come in passato Crosetto spegne le polemiche

Adnkronos

Quando il governo deciderà un eventuale sesto pacchetto dimilitari, sulla base di esigenze manifestate, seguirà la stessa procedura e si relazionerà con il Copasir sui contenuti dell'eventuale ......L'amministrazione Biden ha ottenuto l'approvazione del Congresso per assegnare 40 miliardi di... gli aggiornamenti alla spesa russa per la difesa e la sicurezza nazionale sono stati, ma ... Armi a Ucraina, Crosetto: "Aiuti secretati come in passato" Quando il governo deciderà di predisporre un sesto pacchetto di aiuti militari all'Ucraina userà la stessa procedura usata dal precedente governo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ...(Adnkronos) – “Nel precedente governo è stato secretato il contenuto dei decreti sugli aiuti militari” dall’Italia all’Ucraina per la guerra con la Russia “e la natura classificata di quei decreti ha ...