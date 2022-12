USA | svolta sull’energia | a un passo la fusione nucleare

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Potrebbe arrivare già domani un annuncio epocale sul tema della. Secondo quanto raccolto dal Washington Post, gli scienziati americani sarebbero stati in grado di produrre unadal rilascio di energia maggiore rispetto a quella impiegata per innescarla. Una vera e propriapronta dopo decenni impiegati alla riuscita di questo tipo di operazione: lo stesso Washington Post parla di “una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata, pulita ed economica”. Secondo quanto riportato dal quotidiano Usa la riuscita sperimentazione sarebbe avvenuta alla National Ignition Facility ospitata nei Lawrence Livermore National Laboratory, in California. E secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare ...

Il 'mercante di morte', come viene chiamato negli, è stato rilasciato la scorsa settimana in cambio della liberazione di Brittney Griner Pochi ...consegna della tessera del partito che si èa ...verso lanella fusione nucleare. Il dipartimento statunitense dell'Energia annuncerà nella giornata di domani, martedì 13 dicembre, in una conferenza stampa, che gli scienziati sono stati ...Il Washington Post parla di “una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata, pulita ed economica”. Domani verrà annunciato dal dipar ...Una fonte di energia pulita, illimitata e a zero emissioni è stata da più di mezzo secolo il Santo Graal dei ricercatori. Ora siamo a 24 ore dall’annuncio della svolta. Secondo quanto svelato dal Wash ...