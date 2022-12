Ucraina | Mosca respinge la proposta di ospitare negoziati in Vaticano | Kiev | blackout totale ipotesi realistica

12 dic 09:24, 007 Gb: improbabile checonquisti Donetsk e altre regioni La Russia mira ancora a conquistare completamente la Regione di Donetsk e altre Regioni ucraine, ma è improbabile ...Intanto,fa sapere che non è ancora stato programmato un colloquio telefonico tra Putin e quello francese Emmanuel Macron, come ha annunciato in un punto stampa il portavoce del Cremlino, ...Diversi attacchi si sono registrati in tutta l'Ucraina concentrandosi nel distretto di Nikopol e a Svatove dove è esploso un ostello con dentro soldati russi. Il Vice ministro degli Esteri Nikolenko h ...L'ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, ha ospitato presso l'ambasciata un concerto dedicato al 150mo anniversario della nascita di Serghei Djagilev, impresario teatrale e direttore artistic ...