Sciroppi per la tosse ritirati | provvedimento ufficiale e motivi | quali sono

(Di lunedì 12 dicembre 2022)per ladal mercato. È il periodo dell’anno in cui influenza e raffreddore colpiscono duro con oltre un milione di casi registrati negli ultimi mesi, quelli più freddi appunto. Michele Conversano, direttore del dipartimento di prevenzione della Asl tarantina, ha lanciato l’allarme su Repubblica: “Siamo preoccupati perché dopo due anni di misure di contenimento e di distanziamento ci siamo tolti le mascherine e abbiamo abbassato l’attenzione sull’igiene. Quindi, siamo più esposti”. Oltretutto si teme l’effetto combinato di influenza, Covid e virus respiratorio sinciziale con quest’ultimo che colpisce in particolar modo i bambini. Adesso, purtroppo, arriva un’altra brutta notizia. L’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, ha diffuso una nota in cui raccomanda di revocare dal mercato alcuni farmaci. Si tratta di ...